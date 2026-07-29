Informations pratiques

Alençon

ERICK BAERT ILLUSIONS VOCALES

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 21:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Préparez-vous à vivre une expérience unique lors de ce deuxième opus ! Cette fois, Erick BAERT vous emmène encore plus loin.

Imitateur vocal, humoriste et véritable SHOWMAN, Érick Baert s’impose comme un artiste unique sur la scène française. Véritable caméléon, parmi les 500 voix qu’il maitrise, il vous en fait découvrir plus de 120 lors de ce show et revisite avec brio les plus grands noms de la musique !

Ce show joué en live vous promet un voyage musical riche en émotions, en rires et en surprises, de Barry White à Johnny Halliday, de Pavarotti à Serge Lama, en passant par Céline Dion ou Joe Cocker. Erick vous transportera encore dans l’ambiance des plus grands stades avec Nirvana, Elvis Presley ou Coldplay. Dans une mise en scène originale, innovante qui fait la part belle au talent de l’artiste.

On vibre, on rit, on chante, … On en ressort totalement électrisé, joyeux, heureux en n’ayant pas vu le temps passer Petits et grands en redemandent !

Ouverture des portes à 19h

Restauration possible sur place

ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02

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English : ERICK BAERT ILLUSIONS VOCALES

L’événement ERICK BAERT ILLUSIONS VOCALES Alençon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CUA ALENCON