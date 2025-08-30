Ernest et Célestine en hiver Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Ernest et Célestine en hiver Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux dimanche 1 mars 2026.

Ernest et Célestine en hiver Dimanche 1 mars 2026, 10h30 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Gratuit, sans réservation (places limitées)

Dim. 01 mar. – 10h30

Âge 3+ | Gratuit, sans réservation (places limitées) | 48 min

On a beau avoir envie de printemps, c’est encore l’hiver. Soit tu attends chez toi que ça passe. Soit tu viens déguster ce film d’animation qui va te réconcilier avec le froid et la neige. N’oublie pas tes moufles !

Ernest est un gros ours qui aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline qui n’a pas froid aux yeux. Ensemble, ils ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest… Un dessin animé pastel et doux en quatre épisodes : « Bibi », « Le bouton d’accordéon », « Le bal des souris », « Blizzard ».

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Ciné’Mômes culture tinqueux