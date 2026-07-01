Escala en Fête ESCALA Escala
samedi 25 juillet 2026 · ESCALA · Escala
Informations pratiques
Escala
Escala en Fête
ESCALA A la salle des fêtes Escala Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Samedi 25 juillet
18H Messe
A partir de 19H Apéro tapas animé par LA BANDA’DYLAN
Repas à 21€ entrecôte-frites, brownies aux noix de pécan, vin et café compris. Réservation pour le repas au 06 15 36 94 06
23H Bal avec DISCO DIVA
Dimanche 26 juillet
9H départ de la Marche (10km)
Tarif 6€ dont 2€ reversés au Local Jeunes de Lannemezan. Réservation pour la marche au 06 80 22 65 94
– 11H dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
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ESCALA A la salle des fêtes Escala 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie escalacdf@gmail.com
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English :
Saturday, July 25:
6:00 p.m.: Mass
Starting at 7:00 p.m.: Tapas reception hosted by LA BANDA’DYLAN
Dinner at 9:00 PM: ribeye steak and fries, pecan brownies, wine and coffee included. Call 06 15 36 94 06 to reserve a spot for dinner
11:00 PM: Dance with DISCO DIVA
Sunday, July 26:
9:00 AM: Start of the Walk (10 km)
Fee: 6?, of which 2? will be donated to the Lannemezan Youth Center. To register for the walk, call 06 80 22 65 94
– 11:00 a.m.: Wreath-laying ceremony at the War Memorial.
L’événement Escala en Fête Escala a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65