Escala en Fête ESCALA Escala

Informations pratiques

Escala

Escala en Fête

ESCALA A la salle des fêtes Escala Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Samedi 25 juillet

18H Messe

A partir de 19H Apéro tapas animé par LA BANDA’DYLAN

Repas à 21€ entrecôte-frites, brownies aux noix de pécan, vin et café compris. Réservation pour le repas au 06 15 36 94 06

23H Bal avec DISCO DIVA

Dimanche 26 juillet

9H départ de la Marche (10km)

Tarif 6€ dont 2€ reversés au Local Jeunes de Lannemezan. Réservation pour la marche au 06 80 22 65 94

– 11H dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

.

ESCALA A la salle des fêtes Escala 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie escalacdf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, July 25:

6:00 p.m.: Mass

Starting at 7:00 p.m.: Tapas reception hosted by LA BANDA’DYLAN

Dinner at 9:00 PM: ribeye steak and fries, pecan brownies, wine and coffee included. Call 06 15 36 94 06 to reserve a spot for dinner

11:00 PM: Dance with DISCO DIVA

Sunday, July 26:

9:00 AM: Start of the Walk (10 km)

Fee: 6?, of which 2? will be donated to the Lannemezan Youth Center. To register for the walk, call 06 80 22 65 94

– 11:00 a.m.: Wreath-laying ceremony at the War Memorial.

L’événement Escala en Fête Escala a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65