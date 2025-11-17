Escal’apéro Musique française et anglo-saxonne Groupe Marc Tex’o ESCAL Witry-lès-Reims
Escal’apéro Musique française et anglo-saxonne Groupe Marc Tex’o ESCAL Witry-lès-Reims vendredi 29 mai 2026.
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
2026-05-29
Tout public
Concert apéritif avec comme thème les musiques française et anglo-saxonne.
Buvette et petite restauration sur place. .
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est
