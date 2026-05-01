Escale artistique Saint-Julien-Beychevelle
Escale artistique Saint-Julien-Beychevelle vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Julien-Beychevelle
Escale artistique
Port de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
L’événement qui met en valeur le site magnifique qu’est le Port de saint-Julien et de ce beau patrimoine des bords de l’estuaire.
Au programme de cette 4ème édition ateliers enfants, animations, spectacles, déambulations artistiques, illuminations, balades guidées,…
Restauration sur place, produits régionaux.
Informations détaillées à venir. .
Port de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 08 11 accueil@mairie-sjb.fr
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English : Escale artistique
L’événement Escale artistique Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Médoc-Vignoble