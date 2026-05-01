Saint-Julien-Beychevelle

Escale artistique

Port de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

L’événement qui met en valeur le site magnifique qu’est le Port de saint-Julien et de ce beau patrimoine des bords de l’estuaire.

Au programme de cette 4ème édition ateliers enfants, animations, spectacles, déambulations artistiques, illuminations, balades guidées,…

Restauration sur place, produits régionaux.

Informations détaillées à venir. .

Port de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 08 11 accueil@mairie-sjb.fr

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English : Escale artistique

L’événement Escale artistique Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Médoc-Vignoble