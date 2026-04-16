ESCALE DE L’EXPÉDITION 7E CONTINENT Banyuls-sur-Mer
ESCALE DE L’EXPÉDITION 7E CONTINENT Banyuls-sur-Mer mercredi 22 avril 2026.
Banyuls-sur-Mer
ESCALE DE L’EXPÉDITION 7E CONTINENT
Quai Georges Petit Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-22
Du 22 au 29 avril
Escale de l’Expédition 7e Continent
Stands pédagogiques tous les jours de 17h à 20h
Port de Banyuls-sur-Mer
Vendredi 24 avril
Projection du film documentaire Au cœur d’Expédition 7e Continent
18h, Amphithéâtre de l’Observat…
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Quai Georges Petit Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
April 22nd to 29th
Expedition 7th Continent stopover
Educational stands every day from 5pm to 8pm
Port of Banyuls-sur-Mer
Friday April 24th
Screening of the documentary film Au c?ur d’Expédition 7e Continent ( At the heart of Expedition 7th Continent )
6pm, Observatory Amphitheatre…
L’événement ESCALE DE L’EXPÉDITION 7E CONTINENT Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DE BANYULS SUR MER
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