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ESCALE DE L’EXPÉDITION 7E CONTINENT Banyuls-sur-Mer

ESCALE DE L’EXPÉDITION 7E CONTINENT Banyuls-sur-Mer mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Quai Georges Petit

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif :

Banyuls-sur-Mer

ESCALE DE L’EXPÉDITION 7E CONTINENT

Quai Georges Petit Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-22

Du 22 au 29 avril
Escale de l’Expédition 7e Continent
Stands pédagogiques tous les jours de 17h à 20h
Port de Banyuls-sur-Mer

Vendredi 24 avril
Projection du film documentaire Au cœur d’Expédition 7e Continent
18h, Amphithéâtre de l’Observat…
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Quai Georges Petit Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

April 22nd to 29th
Expedition 7th Continent stopover
Educational stands every day from 5pm to 8pm
Port of Banyuls-sur-Mer

Friday April 24th
Screening of the documentary film Au c?ur d’Expédition 7e Continent ( At the heart of Expedition 7th Continent )
6pm, Observatory Amphitheatre…

L’événement ESCALE DE L’EXPÉDITION 7E CONTINENT Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DE BANYULS SUR MER

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