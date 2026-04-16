Banyuls-sur-Mer

ESCALE DE L’EXPÉDITION 7E CONTINENT

Quai Georges Petit Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-22

Du 22 au 29 avril

Escale de l’Expédition 7e Continent

Stands pédagogiques tous les jours de 17h à 20h

Port de Banyuls-sur-Mer

Vendredi 24 avril

Projection du film documentaire Au cœur d’Expédition 7e Continent

18h, Amphithéâtre de l’Observat…

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Quai Georges Petit Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

April 22nd to 29th

Expedition 7th Continent stopover

Educational stands every day from 5pm to 8pm

Port of Banyuls-sur-Mer

Friday April 24th

Screening of the documentary film Au c?ur d’Expédition 7e Continent ( At the heart of Expedition 7th Continent )

6pm, Observatory Amphitheatre…

L’événement ESCALE DE L’EXPÉDITION 7E CONTINENT Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DE BANYULS SUR MER