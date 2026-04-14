Exposition à ciel ouvert Michel Pallarès “pas à pas”, La Métairie Berta-Maillol, Banyuls-sur-Mer

Exposition à ciel ouvert Michel Pallarès “pas à pas” 5 – 7 juin La Métairie Berta-Maillol Pyrénées-Orientales

3 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Cette exposition trouve un écho particulier dans le jardin de ce mas millénaire, à la croisée des chemins entre France et Espagne. Bien des générations s’y sont succédé, laissant des traces visibles ou invisibles, témoins du rapport des hommes à la terre, au territoire et au terroir.

C’est une invitation à cheminer, voir, sentir, déguster et à vous inscrire dans cette histoire, en y laissant vos pas.

La Métairie Berta-Maillol 66650 Banyuls-sur-Mer Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie 0787481386 https://www.bertamaillol.com/page/la-metairie-berta-maillol/4573 https://www.instagram.com/lametairie_bertamaillol?igsh=eml3dnFyd2Nudm1m&utm_source=qr Entre patrimoine, culture et art de vivre

La Métairie Berta-Maillol est un lieu emblématique, profondément ancré dans l’histoire familiale du domaine Berta-Maillol. C’est la maison des grands-parents, puis des parents d’Aristide Maillol, héritée par sa sœur Marie. L’attachement qu’Aristide Maillol portait à ce lieu l’a conduit à y installer son atelier, à deux pas.

Aujourd’hui, la Métairie se réinvente comme un espace de convivialité et de partage.

En 2026, découvrez :

une exposition d’art contemporain dans le jardin, avec le sculpteur Michel Pallarès

une dégustation des vins du domaine Berta-Maillol

des pique-niques au cœur du site

des produits artisanaux à découvrir Accès en voiture et parkings à proximité

Cette exposition trouve un écho particulier dans le jardin de ce mas millénaire, à la croisée des chemins entre France et Espagne. Bien des générations s’y sont succédé, laissant des traces visibles …

©bertamaillol et ©Michel Pallarès