CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN JUILLET Banyuls-sur-Mer
CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN JUILLET Banyuls-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.
Banyuls-sur-Mer
CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN JUILLET
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Conférence Vénus en Roussillon des Vierges noires à la Vénus d’Ille
par Clarisse Réquéna, docteur ès-lettres, autrice de Mérimée sous le signe de Vénus
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Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 31 69 09 32 jean-pierre.bonnel@orange.fr
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English :
Vénus en Roussillon: des Vierges noires à la Vénus d’Ille conference
by Clarisse Réquéna, Doctor of Letters, author of Mérimée sous le signe de Vénus (Mérimée under the sign of Venus)
L’événement CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN JUILLET Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par OT DE BANYULS SUR MER
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