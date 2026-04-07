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CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN JUILLET Banyuls-sur-Mer

CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN JUILLET Banyuls-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Rue du 14 Juillet

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Banyuls-sur-Mer

CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN JUILLET

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Conférence Vénus en Roussillon des Vierges noires à la Vénus d’Ille
par Clarisse Réquéna, docteur ès-lettres, autrice de Mérimée sous le signe de Vénus
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Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 31 69 09 32  jean-pierre.bonnel@orange.fr

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English :

Vénus en Roussillon: des Vierges noires à la Vénus d’Ille conference
by Clarisse Réquéna, Doctor of Letters, author of Mérimée sous le signe de Vénus (Mérimée under the sign of Venus)

L’événement CONFÉRENCE WALTER BENJAMIN JUILLET Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par OT DE BANYULS SUR MER

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