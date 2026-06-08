Banyuls-sur-Mer

SARDANES

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-02 21:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Tous les jeudis, proposées par El Foment de la sardana.

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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 72 82 26

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English :

Every Thursday, offered by El Foment de la sardana.

L’événement SARDANES Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE BANYULS SUR MER