SARDANES Banyuls-sur-Mer
SARDANES Banyuls-sur-Mer jeudi 2 juillet 2026.
Banyuls-sur-Mer
SARDANES
Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-02 21:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03
Tous les jeudis, proposées par El Foment de la sardana.
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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 72 82 26
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English :
Every Thursday, offered by El Foment de la sardana.
L’événement SARDANES Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE BANYULS SUR MER
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