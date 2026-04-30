MARCHÉ DES CRÉATEURS Banyuls-sur-Mer
MARCHÉ DES CRÉATEURS Banyuls-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.
Banyuls-sur-Mer
MARCHÉ DES CRÉATEURS
Quai Racovitsa Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Ces évènements festifs sont destinés à promouvoir l’artisanat local dans un cadre privilégié et authentique.
Une vingtaine d’artisans aux univers variés, sélectionnés sur la qualité de leur travail, vous invitent à venir découvrir leurs créations céramiques, savons naturels, dinanderie, bijoux, maroquinerie, objets décoratifs, créations verrières, créations textiles, cuir…
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Quai Racovitsa Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 26 04 58 createursenscene@gmail.com
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English :
These festive events are designed to promote local craftsmanship in a privileged, authentic setting.
Some twenty artisans from a variety of backgrounds, selected for the quality of their work, invite you to come and discover their creations: ceramics, natural soaps, copperware, jewelry, leather goods, decorative objects, glass creations, textile creations, leather?
L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DE BANYULS SUR MER
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