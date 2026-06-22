AGENDA · Banyuls-sur-Mer
FESTIVAL DE LA RECTORIE Banyuls-sur-Mer
jeudi 9 juillet 2026 · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
FESTIVAL DE LA RECTORIE
28 Avenue du Puig Del Mas Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 30 – 30 – 33
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-09
4 soirées de partage autour du vin, de la musique et du cinéma.
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28 Avenue du Puig Del Mas Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
4 evenings of sharing centered around wine, music, and cinema.
L’événement FESTIVAL DE LA RECTORIE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT DE BANYULS SUR MER
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