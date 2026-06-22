Informations pratiques

Banyuls-sur-Mer

FESTIVAL DE LA RECTORIE

28 Avenue du Puig Del Mas Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 – 33

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-09

4 soirées de partage autour du vin, de la musique et du cinéma.

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28 Avenue du Puig Del Mas Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

4 evenings of sharing centered around wine, music, and cinema.

L’événement FESTIVAL DE LA RECTORIE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT DE BANYULS SUR MER