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AGENDA · Banyuls-sur-Mer

FESTIVAL DE LA RECTORIE Banyuls-sur-Mer

jeudi 9 juillet 2026 · Banyuls-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Adresse
28 Avenue du Puig Del Mas
Ville
66650 Banyuls-sur-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
30 30 33 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Banyuls-sur-Mer

FESTIVAL DE LA RECTORIE

28 Avenue du Puig Del Mas Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 – 33

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-09

4 soirées de partage autour du vin, de la musique et du cinéma.
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28 Avenue du Puig Del Mas Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

4 evenings of sharing centered around wine, music, and cinema.

L’événement FESTIVAL DE LA RECTORIE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT DE BANYULS SUR MER

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