FESTA CATALANA

Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-12

2026-07-09

Organisée par El Foment de la sardana. Concerts en catalan, sardanes, défilé de gegants, spectacle pyrotechnique avec les Diables…

Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 36 94 57

Organized by El Foment de la sardana. Concerts in Catalan, sardanas, parade of gegants, fireworks show with the Diables…

