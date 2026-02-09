FESTA CATALANA Banyuls-sur-Mer
FESTA CATALANA Banyuls-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
FESTA CATALANA
Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-12
2026-07-09
Organisée par El Foment de la sardana. Concerts en catalan, sardanes, défilé de gegants, spectacle pyrotechnique avec les Diables…
Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 36 94 57
English :
Organized by El Foment de la sardana. Concerts in Catalan, sardanas, parade of gegants, fireworks show with the Diables…
