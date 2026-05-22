Banyuls-sur-Mer

DÉFIL’ÉTÉ

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’Union des Commerçants et Artisans de Banyuls organise son premier défilé de mode, accessoires et objets, face à la mer.

Préparez vos lunettes de soleil, vos applaudissements… et vos voisins. On vous promet du style, des good vibes, et du 100% banyulenc.

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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58

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English :

The Union des Commerçants et Artisans de Banyuls organizes its first fashion show of accessories and objects, facing the sea.

Get your sunglasses, your applause? and your neighbors ready. We promise style, good vibes and 100% Banyuls.

L’événement DÉFIL’ÉTÉ Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par OT DE BANYULS SUR MER