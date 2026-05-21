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FEUX DE LA SAINT JEAN FOCS DE SANT JOAN Banyuls-sur-Mer

FEUX DE LA SAINT JEAN FOCS DE SANT JOAN Banyuls-sur-Mer mardi 23 juin 2026.

Adresse : Avenue de la République

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif :

Banyuls-sur-Mer

FEUX DE LA SAINT JEAN FOCS DE SANT JOAN

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Flamme du Canigo, ballada de sardane, défilé, allumage du feu plage centrale.
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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09 

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English :

Flamme du Canigo, sardana ballada, parade, fire lighting on central beach.

L’événement FEUX DE LA SAINT JEAN FOCS DE SANT JOAN Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-21 par OT DE BANYULS SUR MER

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