Banyuls-sur-Mer

FEUX DE LA SAINT JEAN FOCS DE SANT JOAN

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Flamme du Canigo, ballada de sardane, défilé, allumage du feu plage centrale.

.

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flamme du Canigo, sardana ballada, parade, fire lighting on central beach.

L’événement FEUX DE LA SAINT JEAN FOCS DE SANT JOAN Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-21 par OT DE BANYULS SUR MER