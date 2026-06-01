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CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUIN Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUIN Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Avenue de la Côte Vermeille

Adresse : Amphithéâtre Alain Guille

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUIN

Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Conférence Utilisation des fourmis légionnaires du genre Dorylus dans la surveillance des zoonoses au sein des forêts tropicales réflexions sur le concept de sentinelles présentée par Eric Leroy.
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Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00 

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English :

Lecture: The Use of Dorylus Ants in the Surveillance of Zoonoses in Tropical Forests: Reflections on the Concept of Sentinal Species, presented by Eric Leroy.

L’événement CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUIN Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE BANYULS SUR MER

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