CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUIN Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer mercredi 17 juin 2026.

Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUIN

Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Conférence Utilisation des fourmis légionnaires du genre Dorylus dans la surveillance des zoonoses au sein des forêts tropicales réflexions sur le concept de sentinelles présentée par Eric Leroy.

.

Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture: The Use of Dorylus Ants in the Surveillance of Zoonoses in Tropical Forests: Reflections on the Concept of Sentinal Species, presented by Eric Leroy.

L’événement CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUIN Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE BANYULS SUR MER