CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUIN Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer
CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUIN Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer mercredi 17 juin 2026.
Banyuls-sur-Mer
CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUIN
Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Conférence Utilisation des fourmis légionnaires du genre Dorylus dans la surveillance des zoonoses au sein des forêts tropicales réflexions sur le concept de sentinelles présentée par Eric Leroy.
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Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00
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English :
Lecture: The Use of Dorylus Ants in the Surveillance of Zoonoses in Tropical Forests: Reflections on the Concept of Sentinal Species, presented by Eric Leroy.
L’événement CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUIN Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE BANYULS SUR MER
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