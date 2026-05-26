Banyuls-sur-Mer

SPECTACLE LA CROISIÈRE DE CASA DANSE

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 19:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

A l’occasion de ses 3 ans, l’association Casa Danse présente son 1er spectacle le 28 juin 2026, réunissant sur scène enfants et adultes.

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Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 58 64 13

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English :

To celebrate its 3rd anniversary, the Casa Danse association presents its 1st show on June 28, 2026, bringing together children and adults on stage.

L’événement SPECTACLE LA CROISIÈRE DE CASA DANSE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT DE BANYULS SUR MER