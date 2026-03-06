LES CAMINADES 2026 Banyuls-sur-Mer
LES CAMINADES 2026 Banyuls-sur-Mer dimanche 21 juin 2026.
LES CAMINADES 2026
Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – – 38
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le dimanche 21 juin, les Caminades arrivent à Banyuls-sur-Mer pour une édition exceptionnelle des 90 ans de l’AOP Banyuls.
.
Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 64 07 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Sunday June 21, Les Caminades arrive in Banyuls-sur-Mer for an exceptional 90th anniversary edition of the Banyuls PDO.
L’événement LES CAMINADES 2026 Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-06 par OT DE BANYULS SUR MER