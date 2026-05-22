1793, LA LÉGENDE DU COL DE BANYULS Banyuls-sur-Mer
1793, LA LÉGENDE DU COL DE BANYULS Banyuls-sur-Mer samedi 27 juin 2026.
Banyuls-sur-Mer
1793, LA LÉGENDE DU COL DE BANYULS
Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Vivez une journée hors du commun en 1793 les retrouvailles après la bataille du Col de Banyuls ! Rejoignez les plus de 300 participants en costumes d’époque. Spectacle, paëlla, chants, sardanes, contrebandiers, barques catalanes, vieux… La journée vous sera contée ponctuellement et la vie des banyulencs en 1793 n’aura plus de secret pour vous !
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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 00 62
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English :
Experience an extraordinary day in 1793: the reunion after the battle of the Col de Banyuls! Join over 300 participants in period costume. Show, paella, songs, sardanes, smugglers, Catalan boats, old-timers… The day will be told from time to time, and life in Banyuls in 1793 will no longer hold any secrets for you!
L’événement 1793, LA LÉGENDE DU COL DE BANYULS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par OT DE BANYULS SUR MER
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