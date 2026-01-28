SWIMRUN COTE VERMEILLE Banyuls-sur-Mer
SWIMRUN COTE VERMEILLE Banyuls-sur-Mer samedi 13 juin 2026.
SWIMRUN COTE VERMEILLE
Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 07:45:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Départ de la plage du Troc à 7h45
.
Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Departure from Troc beach at 7.45 a.m
L’événement SWIMRUN COTE VERMEILLE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-28 par OT DE BANYULS SUR MER