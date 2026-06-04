CONFÉRENCE ASAME JUILLET Banyuls-sur-Mer
CONFÉRENCE ASAME JUILLET Banyuls-sur-Mer lundi 6 juillet 2026.
Banyuls-sur-Mer
CONFÉRENCE ASAME JUILLET
Quai Georges Petit Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Présentation et la remise du bulletin 2026 de l’ASAME et vernissage de l’exposition Banyuls-sur-Mer, un Siècle de Catalanes .
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Quai Georges Petit Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 06 88 01 51
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English :
Presentation of the ASAME 2026 newsletter and opening of the exhibition Banyuls-sur-Mer, un Siècle de Catalanes .
L’événement CONFÉRENCE ASAME JUILLET Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE BANYULS SUR MER
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