Banyuls-sur-Mer

CONFÉRENCE ASAME JUILLET

Quai Georges Petit Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Présentation et la remise du bulletin 2026 de l’ASAME et vernissage de l’exposition Banyuls-sur-Mer, un Siècle de Catalanes .

.

Quai Georges Petit Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 06 88 01 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presentation of the ASAME 2026 newsletter and opening of the exhibition Banyuls-sur-Mer, un Siècle de Catalanes .

L’événement CONFÉRENCE ASAME JUILLET Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE BANYULS SUR MER