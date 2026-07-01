Escale Gourmande #4 MARCHÉ GOURMAND, Esplanade Bellecourt à Bessières, Bessières

Informations pratiques

Escale Gourmande #4 MARCHÉ GOURMAND Vendredi 24 juillet, 18h00 Esplanade Bellecourt à Bessières Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T18:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T18:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

Place à l’élégance décontractée et à l’art de vivre à la française avec une soirée placée sous le signe de la guinguette. Pour cette quatrième Escale Gourmande, la place Bellecourt se transformera en un lieu de rencontre chaleureux où musique, gastronomie et convivialité se mêleront dans une ambiance estivale unique.

Les visiteurs pourront flâner entre les différents stands gourmands, profiter d’une offre variée de restauration et partager un moment de détente en famille ou entre amis. Les airs de musique de la batucada accompagneront la soirée et inviteront chacun à profiter pleinement de cette parenthèse estivale.

Inspirée des traditionnelles guinguettes, cette soirée mettra à l’honneur le plaisir de se retrouver simplement autour d’une table, d’un verre ou d’un repas partagé. Une invitation à ralentir le temps, à savourer l’instant présent et à profiter de la douceur des soirées d’été au cœur de la ville.

Escale Gourmande #4 MARCHÉ GOURMAND

VENDREDI 24 JUILLET dès 18h

Esplanade Bellecourt

AU PROGRAMME

18h Ouverture du marché gourmand

19h Déambulation de la Batucada

organisé avec Blocodaqui

Esplanade Bellecourt à Bessières Esplanade Bellecourt – 31660 Bessières Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie

Place à l’élégance décontractée et à l’art de vivre à la française avec une soirée placée sous le signe de la batucada. batucada marché gourmand

Nina Vinches Ville de Bessières