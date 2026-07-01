Escale Gourmande #5 SOIRÉE ANNÉE 80, Esplanade Bellecourt à Bessières, Bessières
vendredi 31 juillet 2026 · Esplanade Bellecourt à Bessières · Bessières
Informations pratiques
Escale Gourmande #5 SOIRÉE ANNÉE 80 Vendredi 31 juillet, 18h00 Esplanade Bellecourt à Bessières Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00
Pour clôturer cette édition 2026 des Escales Gourmandes, retour dans une décennie devenue légendaire : les années 80. Le temps d’une soirée, les plus grands succès de cette période résonneront sur la place Bellecourt pour faire danser toutes les générations.
Des tubes incontournables aux chorégraphies improvisées, chacun pourra retrouver l’ambiance festive et colorée qui a marqué cette époque. Les amateurs de nostalgie comme les plus jeunes découvriront ou redécouvriront les chansons qui continuent de faire vibrer les pistes de danse.
Food trucks, buvette et animation musicale accompagneront cette dernière soirée qui promet de se terminer dans la joie et la bonne humeur. Une belle façon de célébrer ensemble la fin du mois de juillet et de conclure cette nouvelle édition des Escales Gourmandes sur une note festive, conviviale et résolument dansante.
Escale Gourmande #5 SOIRÉE ANNÉE 80
VENDREDI 31 JUILLET dès 18h
Esplanade Bellecourt
AU PROGRAMME
18h Ouverture des Foodtrucks et de la buvette
19h Début de l’animation musicale avec DJ
organisé avec Noctury events
Esplanade Bellecourt à Bessières Esplanade Bellecourt – 31660 Bessières Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie
Pour clôturer cette édition 2026 des Escales Gourmandes, retour dans une décennie devenue légendaire : les années 80. escales gourmandes été
Nina Vinches Ville de Bessières
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