Escale musicale : les standards du jazz Médiathèque Edmond Rostand Paris

Le collectif jazz des bibliothèques de la Ville de Paris vous invite cette année à une plongée passionnante au cœur des grands standards du jazz ! Venez explorer leur histoire, leurs racines et les innombrables interprétations qui ont façonné ce patrimoine musical vivant. Véritables piliers du jazz, ces compositions jouées et réinventées par des générations de musiciens, constituent un répertoire commun .

Une séance d’écoute commentée à la découverte des standards du jazz, de leurs origines et des multiples interprétations qu’ils ont inspirées

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand



