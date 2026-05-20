Escales culturelles des anim’été cap sur la 3ème guinguette à Tauriac ! Tauriac
Escales culturelles des anim’été cap sur la 3ème guinguette à Tauriac ! Tauriac jeudi 30 juillet 2026.
Tauriac
Escales culturelles des anim’été cap sur la 3ème guinguette à Tauriac !
Place des Tilleuls Tauriac Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Cet été, le Grand Cubzaguais s’anime au rythme de la soirée estivale placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la danse, avec BOBELO, un duo proposant un voyage musical dynamique à travers des titres cultes revisités.
Au programme:
Dès 19h
– Animation sportives
– Jeux accès libre
– Restauration et buvette sur place
– Pique-nique possible .
Place des Tilleuls Tauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 14 73 27 culture@grand-cubzaguais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escales culturelles des anim’été cap sur la 3ème guinguette à Tauriac !
L’événement Escales culturelles des anim’été cap sur la 3ème guinguette à Tauriac ! Tauriac a été mis à jour le 2026-06-26 par Bourg Cubzaguais Tourisme
À voir aussi à Tauriac (Gironde)
- Festival Ferrandou Musique Bridget Yee Piano Tauriac 10 juillet 2026
- Les barbecues vignerons au Château Moulin de la Marzelle Impasse des Gombauds Tauriac 20 juillet 2026
- Festival Ferrandou Musique MZ Duo Les Esperières Tauriac 18 septembre 2026