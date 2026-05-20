Escales culturelles des anim’été cap sur la 3ème guinguette à Tauriac ! Tauriac jeudi 30 juillet 2026.

Tauriac

Escales culturelles des anim’été cap sur la 3ème guinguette à Tauriac !

Place des Tilleuls Tauriac Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Cet été, le Grand Cubzaguais s’anime au rythme de la soirée estivale placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la danse, avec BOBELO, un duo proposant un voyage musical dynamique à travers des titres cultes revisités.

Au programme:

Dès 19h

– Animation sportives

– Jeux accès libre

– Restauration et buvette sur place

– Pique-nique possible .

Place des Tilleuls Tauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 14 73 27 culture@grand-cubzaguais.fr

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L’événement Escales culturelles des anim’été cap sur la 3ème guinguette à Tauriac ! Tauriac a été mis à jour le 2026-06-26 par Bourg Cubzaguais Tourisme