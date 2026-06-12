Festival Ferrandou Musique MZ Duo Les Esperières Tauriac
Festival Ferrandou Musique MZ Duo Les Esperières Tauriac vendredi 18 septembre 2026.
Tauriac
Festival Ferrandou Musique MZ Duo
Les Esperières Ferrandou Atelier Tauriac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Un mariage musical entre un accordéon et un saxo
Deux virtuoses, le saxophoniste canadien David Zucchi et l'accordéoniste espagnol Iñigo Mikeleiz-Berrade vont jouer des œuvres d’Albeniz, Bach, Bernstein, Gershwin, Granados, Grieg et bien d’autres
Un mariage musical entre un accordéon et un saxo
Deux virtuoses, le saxophoniste canadien David Zucchi et l'accordéoniste espagnol Iñigo Mikeleiz-Berrade vont jouer des œuvres d’Albeniz, Bach, Bernstein, Gershwin, Granados, Grieg et bien d’autres. Carte Blanche à ces superstars, à ne pas manquer !
Verre de l'amitié offert
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Les Esperières Ferrandou Atelier Tauriac 46130 Lot Occitanie music@ferrandou.org
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English :
A musical marriage between an accordion and a saxophone
Two virtuosos, Canadian saxophonist David Zucchi and Spanish accordionist Iñigo Mikeleiz-Berrade, will perform works by Albeniz, Bach, Bernstein, Gershwin, Granados, Grieg, and many others
L’événement Festival Ferrandou Musique MZ Duo Tauriac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne
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