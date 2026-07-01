Escapade au château

Informations pratiques

« Grand air et ravissement »

À quelques kilomètres de Paris, le Théâtre Brétigny et le Festival Paris l’été vous invitent à vivre une après-midi à la fois bucolique et artistique. Le Château de Morsang-sur-Orge déploie ses pelouses, ses arbres centenaires et ses perspectives comme un décor à ciel ouvert. Le temps d’une journée, ce lieu remarquable devient un espace de déambulation et de découverte. Trois propositions artistiques vous y attendent, comme une invitation au lâcher prise. Amin réunit cinq danseur·ses et un musicien dans un rituel physique, au plus près du public. Les Vivaldines font dialoguer hip-hop et Vivaldi dans un élan vif et éclatant. Quant à L’Appel du large, il déploie six marionnettes dans les airs, fable délicate sur notre manière d’être ensemble et nos rêves d’évasion. Ateliers, balades, moments partagés : la journée se vit au rythme des envies…

16hAmin, Compagnie Dyptik (50 min)

17h30 Vivaldines, Amalia Salle (20 min)

18h30 L’appel du large, Aérosculpture (30 min)

20h30Vivaldines, Amalia Salle (20 min)

21h30L’appel du large, Aérosculpture (30 min)

Dans l’après-midi , un atelier de fabrication de ballons voyageurs est proposé par Aérosculpture ainsi qu’un atelier de création de cerfs-volants en forme d’oiseau par Les Ateliers de Shâm.

En coréalisation avec le Théâtre Brétigny et avec le soutien de la Ville de Morsang-sur-Orge

Avec Amin, de la Compagnie Dyptik, Vivaldines, d’Amalia Salle et L’appel du large d’Aérosculpture

Le dimanche 19 juillet 2026

de 16h00 à 22h00

gratuit

Navettes payantes sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-19T16:00:00+02:00_2026-07-19T22:00:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/escapade-au-chateau



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