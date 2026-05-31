Escapade au Touquet-Paris-Plage, Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage

Escapade au Touquet-Paris-Plage Jeudi 27 août, 08h30 Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Inscription obligatoire à la Résidence des Chênes Verts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T08:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T08:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Entre promenade sur la plage, découverte du front de mer, et ambiance chic et élégante, cette journée vous offrira un vrai moment d’évasion.

Un déjeuner sur place vous permettra de profiter pleinement du charme de la station et de savourer à la gastronomie locale, avant une agréable balade en bord de mer. Profitez-en pour flâner dans les rues animées, découvrir les belles villas de style anglo-normand.

Un vrai bol d’air pour clôturer l’été !

Ouverture des inscriptions : 15 juin 2026 – Inscription individuelle Vous munir d’un chèque – Le coût de la participation sera communiqué prochainement sur le site internet de la ville ou affiché à la résidence des Chênes Verts

Horaires de départ et d’arrivée, transmis lors de votre inscription

Limité à 56 personnes

Touquet-Paris-Plage Boulevard Daloz, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Direction la célèbre station balnéaire du Touquet, joyau de la Côte d’Opale !