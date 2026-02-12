Escapade cuturelle Saint-Aubin-des-Coudrais
Escapade cuturelle Saint-Aubin-des-Coudrais samedi 23 mai 2026.
Escapade cuturelle
Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Première escapade du Festival Les Rendez vous de St Lyphard, au programme arts de la rue, expositions, visite guidée, randonnée, guinguette. En musique les Cactus Rider, et en spectacle Balle au Centre de la Cie Théâtre Bascule. (gratuit) https://tombesdelalune.com/festival-les-rendezvous-de-st-lyphard/ .
Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire
