Saint-Aubin-des-Coudrais

Visite guidée du bourg

Place de l’église Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez remonter le temps et découvrir les matériaux de constructions et autres spécificités architecturales du bourg en compagnie d’une guide-conférencière et des élèves de l’école de Saint-Aubin-des-Coudrais.

Cette visite s’insère dans un programme de 15h-21h avec différentes animations.

– Rendez-vous Place de l’Église

– Programme complet et renseignements auprès de l’Office de tourisme du Perche Émeraude

– Gratuit

Dans le cadre des Escapades culturelles en partenariat avec la commune, la communauté de communes du Perche Émeraude (Centre culturel de la Laverie et Office de tourisme) .

Place de l’église Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 accueil@tourisme-lafertebernard.fr

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English :

L’événement Visite guidée du bourg Saint-Aubin-des-Coudrais a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays Perche Sarthois