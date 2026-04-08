Visite guidée du bourg Saint-Aubin-des-Coudrais
Visite guidée du bourg Saint-Aubin-des-Coudrais samedi 23 mai 2026.
Saint-Aubin-des-Coudrais
Visite guidée du bourg
Place de l’église Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez remonter le temps et découvrir les matériaux de constructions et autres spécificités architecturales du bourg en compagnie d’une guide-conférencière et des élèves de l’école de Saint-Aubin-des-Coudrais.
Cette visite s’insère dans un programme de 15h-21h avec différentes animations.
– Rendez-vous Place de l’Église
– Programme complet et renseignements auprès de l’Office de tourisme du Perche Émeraude
– Gratuit
Dans le cadre des Escapades culturelles en partenariat avec la commune, la communauté de communes du Perche Émeraude (Centre culturel de la Laverie et Office de tourisme) .
Place de l’église Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 accueil@tourisme-lafertebernard.fr
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L’événement Visite guidée du bourg Saint-Aubin-des-Coudrais a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays Perche Sarthois
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