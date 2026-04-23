Escapade en Andalousie Salle des Fêtes Parentis-en-Born

Parentis-en-Born

Escapade en Andalousie

Salle des Fêtes Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Escapade en Andalousie !

Avec ce spectacle, Tacones Sevillanos et Dax Accueille vous invitent à traverser les couleurs du Sud, de la douceur des Sévillanes à l’Intensité du Flamenco.

Un spectacle qui raconte l’amitié, la passion et la joie de danser ensemble. .

Salle des Fêtes Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 12 79 83 tacones.parentis@gmail.com

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English : Escapade en Andalousie

L’événement Escapade en Andalousie Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grands Lacs