Escapade en Andalousie Salle des Fêtes Parentis-en-Born
Escapade en Andalousie Salle des Fêtes Parentis-en-Born samedi 6 juin 2026.
Parentis-en-Born
Escapade en Andalousie
Salle des Fêtes Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Escapade en Andalousie !
Avec ce spectacle, Tacones Sevillanos et Dax Accueille vous invitent à traverser les couleurs du Sud, de la douceur des Sévillanes à l’Intensité du Flamenco.
Un spectacle qui raconte l’amitié, la passion et la joie de danser ensemble. .
Salle des Fêtes Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 12 79 83 tacones.parentis@gmail.com
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English : Escapade en Andalousie
L’événement Escapade en Andalousie Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grands Lacs
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