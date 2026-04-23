Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Escapade en Andalousie Salle des Fêtes Parentis-en-Born

Escapade en Andalousie Salle des Fêtes Parentis-en-Born

Escapade en Andalousie Salle des Fêtes Parentis-en-Born samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Avenue Léopold Darmuzey

Ville : 40160 Parentis-en-Born

Département : Landes

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Parentis-en-Born

Escapade en Andalousie

Salle des Fêtes Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Escapade en Andalousie !

Avec ce spectacle, Tacones Sevillanos et Dax Accueille vous invitent à traverser les couleurs du Sud, de la douceur des Sévillanes à l’Intensité du Flamenco.

Un spectacle qui raconte l’amitié, la passion et la joie de danser ensemble.   .

Salle des Fêtes Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 12 79 83  tacones.parentis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escapade en Andalousie

L’événement Escapade en Andalousie Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grands Lacs

À voir aussi à Parentis-en-Born (Landes)