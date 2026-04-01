Sophro-Apéro Cabinet thérapeuthique Parentis-en-Born
Sophro-Apéro Cabinet thérapeuthique Parentis-en-Born vendredi 17 avril 2026.
Parentis-en-Born
Sophro-Apéro
Cabinet thérapeuthique 138 Rue des Sables Parentis-en-Born Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-06-14 21:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-05-27 2026-06-14
Sophro-Apéro pour se rencontrer autrement soi-même et les autres
Sophro-apéro
➡️ Rdv une fois par mois
environ 2h30
Au menu
une séance de sophrologie dynamique
✨️ des tirages de cartes et oracles
la (re)découverte de ses ressources intérieures
de l’écriture et du partage
en mode auberge espagnole: apporte ton plat & ta boisson préférés (sans alcool) à partager
places limitées pour préserver les échanges authentiques.
Infos et résa par téléphone .
Cabinet thérapeuthique 138 Rue des Sables Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 82 18 99 retourasoi40@gmail.com
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English : Sophro-Apéro
L’événement Sophro-Apéro Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Grands Lacs
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