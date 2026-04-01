Sophro-Apéro Cabinet thérapeuthique Parentis-en-Born

Parentis-en-Born

Sophro-Apéro

Cabinet thérapeuthique 138 Rue des Sables Parentis-en-Born Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-06-14 21:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-27 2026-06-14

Sophro-Apéro pour se rencontrer autrement soi-même et les autres

Sophro-apéro

➡️ Rdv une fois par mois

environ 2h30

Au menu

‍ une séance de sophrologie dynamique

✨️ des tirages de cartes et oracles

la (re)découverte de ses ressources intérieures

de l’écriture et du partage

en mode auberge espagnole: apporte ton plat & ta boisson préférés (sans alcool) à partager

places limitées pour préserver les échanges authentiques.

Infos et résa par téléphone .

Cabinet thérapeuthique 138 Rue des Sables Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 82 18 99 retourasoi40@gmail.com

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English : Sophro-Apéro

L’événement Sophro-Apéro Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Grands Lacs