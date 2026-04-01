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Sophro-Apéro Cabinet thérapeuthique Parentis-en-Born

Sophro-Apéro Cabinet thérapeuthique Parentis-en-Born

Sophro-Apéro Cabinet thérapeuthique Parentis-en-Born vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Cabinet thérapeuthique

Adresse : 138 Rue des Sables

Ville : 40160 Parentis-en-Born

Département : Landes

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Parentis-en-Born

Sophro-Apéro

Cabinet thérapeuthique 138 Rue des Sables Parentis-en-Born Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-06-14 21:00:00

Date(s) :
2026-04-17 2026-05-27 2026-06-14

Sophro-Apéro pour se rencontrer autrement soi-même et les autres

Sophro-apéro
➡️ Rdv une fois par mois
environ 2h30

Au menu
‍ une séance de sophrologie dynamique
✨️ des tirages de cartes et oracles
la (re)découverte de ses ressources intérieures
de l’écriture et du partage

en mode auberge espagnole: apporte ton plat & ta boisson préférés (sans alcool) à partager
places limitées pour préserver les échanges authentiques.

Infos et résa par téléphone   .

Cabinet thérapeuthique 138 Rue des Sables Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 82 18 99  retourasoi40@gmail.com

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English : Sophro-Apéro

L’événement Sophro-Apéro Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Grands Lacs

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