Informations pratiques

Arès

Escapade en bateau jusqu’a Cadillac

Arès Gironde

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Navigation sur la Garonne à bord du Marco Polo jusqu’à Cadillac, suivie de la visite du château de Cadillac, d’un repas au restaurant, puis du retour à bord du Marco Polo.

Tout public Tarif 75 €/ personne. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 29 76 achaquit@gmail.com

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English : Escapade en bateau jusqu’a Cadillac

L’événement Escapade en bateau jusqu’a Cadillac Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès