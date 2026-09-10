Escapade en bateau jusqu’a Cadillac Arès
samedi 19 septembre 2026 · Arès
Informations pratiques
Arès
Escapade en bateau jusqu’a Cadillac
Arès Gironde
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Navigation sur la Garonne à bord du Marco Polo jusqu’à Cadillac, suivie de la visite du château de Cadillac, d’un repas au restaurant, puis du retour à bord du Marco Polo.
Tout public Tarif 75 €/ personne. .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 29 76 achaquit@gmail.com
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English : Escapade en bateau jusqu’a Cadillac
L’événement Escapade en bateau jusqu’a Cadillac Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
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