Informations pratiques

Germaine

Escapade en forêt Une journée pour relâcher

Mairie de Germaine Germaine Marne

Tarif : 79 – 79 – 79 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Tout public

Savez-vous que la nature, en sollicitant tous nos sens, aide naturellement à relâcher la charge mentale ?

Journée de Sylvothérapie

Dans un écrin préservé de la Montagne de Reims, la nature déploie toute sa puissance apaisante.

Entre les majestueux hêtres et les chênes centenaires et les sentiers baignés de lumière, ce lieu invite naturellement au ralentissement, à l’introspection et la reconnexion à soi.

Une immersion sensorielle pour retrouver calme, énergie et clarté, conçue sur mesure par Aude Noizat, Sylvothérapeute, sophrologue et hypnothérapeute.

Au programme

Une immersion et des ateliers en forêt pour découvrir et intégrer des ressources naturelles favorisant l’apaisement, l’ancrage et l’équilibre intérieur, à réinvestir dans son quotidien.

Places limitées pour préserver la qualité de l’expérience

Une journée unique pour respirer autrement, se reconnecter à l’essentiel et repartir profondément ressourcé.

7 personnes minimum 12 personnes maximum

Concernant le repas Nous vous proposons une formule déjeuner au Restaurant du Cerf à trois pattes sur réservation à payer sur place montant de 25 € ou la possibilité d’apporter son déjeuner tiré du sac .

Foret de Germaine Montagne de Reims .

Mairie de Germaine Germaine 51160 Marne Grand Est

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English : Escapade en forêt Une journée pour relâcher

L’événement Escapade en forêt Une journée pour relâcher Germaine a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Epernay en Champagne