UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Germaine

Escapade en forêt Une journée pour relâcher Germaine

samedi 25 juillet 2026 · Germaine

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Mairie de Germaine
Ville
51160 Germaine
Département
Marne
Tarif
79 79 79 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Germaine

Escapade en forêt Une journée pour relâcher

Mairie de Germaine Germaine Marne

Tarif : 79 – 79 – 79 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Tout public
Savez-vous que la nature, en sollicitant tous nos sens, aide naturellement à relâcher la charge mentale ?

Journée de Sylvothérapie
Dans un écrin préservé de la Montagne de Reims, la nature déploie toute sa puissance apaisante.
Entre les majestueux hêtres et les chênes centenaires et les sentiers baignés de lumière, ce lieu invite naturellement au ralentissement, à l’introspection et la reconnexion à soi.

Une immersion sensorielle pour retrouver calme, énergie et clarté, conçue sur mesure par Aude Noizat, Sylvothérapeute, sophrologue et hypnothérapeute.

Au programme
Une immersion et des ateliers en forêt pour découvrir et intégrer des ressources naturelles favorisant l’apaisement, l’ancrage et l’équilibre intérieur, à réinvestir dans son quotidien.

Places limitées pour préserver la qualité de l’expérience
Une journée unique pour respirer autrement, se reconnecter à l’essentiel et repartir profondément ressourcé.
7 personnes minimum 12 personnes maximum

Concernant le repas Nous vous proposons une formule déjeuner au Restaurant du Cerf à trois pattes sur réservation à payer sur place montant de 25 € ou la possibilité d’apporter son déjeuner tiré du sac .
Foret de Germaine Montagne de Reims   .

Mairie de Germaine Germaine 51160 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escapade en forêt Une journée pour relâcher

L’événement Escapade en forêt Une journée pour relâcher Germaine a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Epernay en Champagne