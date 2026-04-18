Escapade en Pologne Conférences Centre des congrès Saint-Quay-Portrieux
Escapade en Pologne Conférences Centre des congrès Saint-Quay-Portrieux mercredi 6 mai 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Escapade en Pologne Conférences
Centre des congrès 10 Bd du Gén de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Centre de congrès
– 14h30 Témoignage Anna Kropiowska, une artiste polonaise à Saint-Quay-Portrieux
– 15h Conférence animée par Agnieszka Moniak, professeur d’université Rennes 2.
Pays charnière entre l’Est et l’Ouest européens, la Pologne contemporaine avec son histoire tumultueuse s’inscrit aujourd’hui d’une manière singulière sur l’échiquier mondial entre l’intégration européenne et atlantique. Depuis 2022, Varsovie est perçue comme un pivot stratégique et le pays comme une nouvelle puissance dont on loue les miracles, économiques, politiques, militaires et sociaux. Que peut offrir la Pologne de 2026 à l’Europe et aux Européens ? Quelles sont ses limites ? .
Centre des congrès 10 Bd du Gén de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80
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L’événement Escapade en Pologne Conférences Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-18 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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