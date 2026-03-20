Escapade ferroviaire la 37ème

Gare ferroviaire de Fumay Fumay Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

D’une cité de l’Ardoise à l’autre.Encore un saut de puce en train de Fumay à Haybes-la-Jolie. Cette fois-ci, du bâti aux légendes, le retour pédibus par la rive droite de la Meuse offre de belles surprises. 14 km avec 350 mètres de dénivelé Réservation obligatoire au 03 24 42 90 57

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Gare ferroviaire de Fumay Fumay 08170 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

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English :

From one Cité de l’Ardoise to another: another short train ride from Fumay to Haybes-la-Jolie. This time, from buildings to legends, the pedibus return via the right bank of the Meuse offers some nice surprises. 14 km with 350 meters of ascent Reservation required: 03 24 42 90 57

L’événement Escapade ferroviaire la 37ème Fumay a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme