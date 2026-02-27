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Escapade gourmande La Favière Bormes-les-Mimosas

Escapade gourmande La Favière Bormes-les-Mimosas vendredi 25 septembre 2026.

Lieu : La Favière

Adresse : 244 boulevard du Front de mer

Ville : 83230 Bormes-les-Mimosas

Département : Var

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Bormes-les-Mimosas

Escapade gourmande

La Favière 244 boulevard du Front de mer Bormes-les-Mimosas Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 11:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Depuis plusieurs années, Escapade Gourmande a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable des amateurs de gastronomie en proposant une ambiance unique de partage et de convivialité.
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La Favière 244 boulevard du Front de mer Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 38 38  mail@bormeslesmimosas.com

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English : Escapade gourmande

On the menu of four days and nights out of time: fun, tastings, discoveries, meetings, sharing …

L’événement Escapade gourmande Bormes-les-Mimosas a été mis à jour le 2026-02-27 par Mairie de Bormes les Mimosas

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