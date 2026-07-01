Visite du Musée sensoriel des abeilles et de l’apiculture, La Butinerie, Bormes-les-Mimosas
vendredi 2 octobre 2026 · La Butinerie · Bormes-les-Mimosas
Informations pratiques
Visite du Musée sensoriel des abeilles et de l’apiculture 2 – 10 octobre La Butinerie Var
Visite libre gratuite ou visite guidée (6€ à partir de 16ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
La Miellerie Découverte c’est une expérience pour ressentir et comprendre.
Découvrez…
- Le parcours complet du miel, de la fleur au pot
- Une ruche vivante et immersive
- Des installations multimédias grandeur nature
- Le vrai métier d’apiculteur, expliqué par ceux qui le vivent
La Butinerie 1509 chemin de l’angueiroun 83230 bormes Bormes-les-Mimosas 83220 La Verrerie Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.labutinerie.biz/ »}]
Un musée vivant, sensoriel et immersif dédié aux abeilles et au métier d’apiculteur : Supports ludiques, ruche vitrée, installations multimédias et véritable matériel apicole.
Jeff Habourdin
À voir aussi à Bormes-les-Mimosas (Var)
- LA PETITE SORCIERE CHATEAU ANGUEIROUN Bormes-Les-Mimosas 9 juillet 2026
- FAITES L’APERO PAS LA GUERRE CHATEAU ANGUEIROUN Bormes-Les-Mimosas 9 juillet 2026
- L’ART DU MENSONGE CHATEAU ANGUEIROUN Bormes-Les-Mimosas 16 juillet 2026
- Escapade gourmande La Favière Bormes-les-Mimosas 25 septembre 2026