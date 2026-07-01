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AGENDA · Bormes-les-Mimosas

Visite du Musée sensoriel des abeilles et de l’apiculture, La Butinerie, Bormes-les-Mimosas

vendredi 2 octobre 2026 · La Butinerie · Bormes-les-Mimosas

Visite du Musée sensoriel des abeilles et de l’apiculture, La Butinerie, Bormes-les-Mimosas

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
La Butinerie
Adresse
1509 chemin de l'angueiroun 83230 bormes
Ville
83220 Bormes-les-Mimosas
Département
Var
Tarif
Visite libre gratuite ou visite guidée (6€ à partir de 16ans)

Visite du Musée sensoriel des abeilles et de l’apiculture 2 – 10 octobre La Butinerie Var

Visite libre gratuite ou visite guidée (6€ à partir de 16ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

La Miellerie Découverte c’est une expérience pour ressentir et comprendre.
Découvrez…

  • Le parcours complet du miel, de la fleur au pot
  • Une ruche vivante et immersive
  • Des installations multimédias grandeur nature
  • Le vrai métier d’apiculteur, expliqué par ceux qui le vivent

La Butinerie 1509 chemin de l’angueiroun 83230 bormes Bormes-les-Mimosas 83220 La Verrerie Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.labutinerie.biz/ »}]
Un musée vivant, sensoriel et immersif dédié aux abeilles et au métier d’apiculteur : Supports ludiques, ruche vitrée, installations multimédias et véritable matériel apicole.

Jeff Habourdin

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