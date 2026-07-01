Visite du Musée sensoriel des abeilles et de l’apiculture, La Butinerie, Bormes-les-Mimosas

Informations pratiques

Visite du Musée sensoriel des abeilles et de l’apiculture 2 – 10 octobre La Butinerie Var

Visite libre gratuite ou visite guidée (6€ à partir de 16ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

La Miellerie Découverte c’est une expérience pour ressentir et comprendre.

Découvrez…

Le parcours complet du miel, de la fleur au pot

Une ruche vivante et immersive

Des installations multimédias grandeur nature

Le vrai métier d’apiculteur, expliqué par ceux qui le vivent

La Butinerie 1509 chemin de l’angueiroun 83230 bormes Bormes-les-Mimosas 83220 La Verrerie Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.labutinerie.biz/ »}]

Un musée vivant, sensoriel et immersif dédié aux abeilles et au métier d’apiculteur : Supports ludiques, ruche vitrée, installations multimédias et véritable matériel apicole.

Jeff Habourdin