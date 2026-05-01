Vireux-Wallerand

Escapade gourmande

22 rue du Rivage Vireux-Wallerand Ardennes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Escapade gourmande

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Escapade Gourmande, le jeudi 14 mai à 14h.Au programme * 2h de randonnée paddle au départ de Vireux-Wallerand. * Dégustation et présentation de la bière de la Brasserie Ardennaise de Haybes, animée par la Chloé de BAH. * Accompagnée de délicieux fromages de la Bergerie des Bayamonts. Un moment convivial entre nature, découverte et gourmandise de la Vallée de la Meuse. Tarif 30€ (randonnée, matériel inclus et dégustation). Réservation obligatoire places limitées.

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22 rue du Rivage Vireux-Wallerand 08320 Ardennes Grand Est +32 487 93 82 02 aurelie0089@gmail.com

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English :

Escapade Gourmande, Thursday May 14th at 2pm: * 2-hour paddle excursion departing from Vireux-Wallerand. * Beer tasting and presentation by Brasserie Ardennaise de Haybes, hosted by BAH’s Chloé. * Accompanied by delicious cheeses from the Bergerie des Bayamonts. A convivial moment of nature, discovery and gourmet delights in the Meuse Valley. Price: ?30 (hike, equipment and tasting included). Reservations essential ? places limited.

L’événement Escapade gourmande Vireux-Wallerand a été mis à jour le 2026-05-05 par Ardennes Tourisme