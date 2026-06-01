Escapade Landaise à Mimizan Sorde-l’Abbaye
Escapade Landaise à Mimizan Sorde-l’Abbaye vendredi 12 juin 2026.
Sorde-l’Abbaye
Escapade Landaise à Mimizan
Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Les Amis de Sorde organisent une escapade à Mimizan. Au programme: balade nature, pique-nique et visites guidées du patrimoine local (église Sainte-Marie, Musée du Prieuré et Maison du Patrimoine). Inscription obligatoire, places limitées.
L’association Amis de Sorde vous propose une escapade à Mimizan mêlant découverte de la nature et du patrimoine landais. La journée comprend une balade le long du Courant de Mimizan et de la Promenade Fleurie, un pique-nique sous les chênes, puis des visites guidées de l’église Sainte-Marie, du Musée du Prieuré et de la Maison du Patrimoine.Inscription obligatoire avant le 8 juin, dans la limite des places disponibles. .
Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 57 11 14 amis.de.sorde@gmail.com
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English : Escapade Landaise à Mimizan
The Friends of Sorde are organizing a trip to Mimizan. On the program: nature walk, picnic and guided tours of the local heritage (Eglise Sainte-Marie, Musée du Prieuré and Maison du Patrimoine). Registration required, places limited.
L’événement Escapade Landaise à Mimizan Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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