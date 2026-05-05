Portes ouvertes de l’ensemble abbatial de Sorde, Abbaye de Sorde, Sorde-l’Abbaye

Portes ouvertes de l’ensemble abbatial de Sorde 13 et 14 juin Abbaye de Sorde Landes

Gratuité pour tous les publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Portes ouvertes

Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, l’abbaye de Sorde se visite en accès libre.

Découverte du site archéologique antique (vestiges d’une villa gallo-romaine) et ses pavements de mosaïques , caractéristiques de l’Ecole d’Aquitaine. Audio-guide à disposition

(vestiges d’une villa gallo-romaine) , caractéristiques de l’Ecole d’Aquitaine. Audio-guide à disposition Découverte des bâtiments monastiques : ces ruines monumentales sont les témoins des derniers travaux des moines bénédictins au XVIIIe siècle. La monumentale façade qui surplombe le gave d’Oloron et le cryptoportique relié à un embarcadère en sont les éléments les plus spectaculaires. Audio-guide à disposition

ces ruines monumentales sont les témoins des derniers travaux des moines bénédictins au XVIIIe siècle. La monumentale façade qui surplombe le gave d’Oloron et le cryptoportique relié à un embarcadère en sont les éléments les plus spectaculaires. Audio-guide à disposition L’ancienne église abbatiale, en cours de restauration, sera accessible au public qui pourra admirer les magnifiques mosaïques médiévales (période romane) qui ornent le choeur.

Abbaye de Sorde 232 place de l’Eglise 40300 Sorde-l’Abbaye Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 58 73 09 62 http://www.abbaye-sorde.fr Cette abbaye bénédictine fondée au Xe siècle est restée en activité jusqu’à la Révolution française. Les moines l’ont établie au bord du gave d’Oloron sur les vestiges d’une villa antique, un palais campagnard avec balnéaire et pavements de mosaïques.

L’abbaye est aujourd’hui un ensemble composite marqué par des reconstructions successives. Son aspect médiéval est peu connu. Seuls quelques éléments d’architecture et de décors, dont des mosaïques de sol, sont encore visibles. Les guerres de Religion ont dévasté l’église et les bâtiments monastiques. La relève de l’abbaye par des bénédictins réformateurs, les mauristes, est marquée par l’élévation au XVIIIe siècle d’édifices autour du cloître dans un style sobre, classique, monumental et ouvert sur le paysage. L’élément le plus singulier, construit sous la terrasse, est un cryptoportique abritant une série de caves. La rareté de ce vaste ensemble souterrain relié à un embarcadère, voué au commerce, lui confère un caractère exceptionnel.

Plusieurs opérations archéologiques ont marqué l’histoire du site, dont les fouilles de la grande terrasse en 2021-2022 révélant un système très original de toitures enterrées installées les caves et la galerie du cryptoportique. Des sondages archéologiques menés en 2024 et 2025 dans le cadre du Projet Collectif de Recherches « Sordus » ont permis de mieux documenter les différentes périodes de construction, de l’Antiquité au XVIIIe siècle. Le résultat définitif de ces recherches (analyses et datations) sera communiqué fin 2026. Par l’A64, sortie 6 à Peyrehorade

RD29 depuis Peyrehorade ou RD17 depuis Salies-de-Béarn.

Parkings visiteurs et autocars dans le village (voir conditions d’accès sur : www.abbaye-sorde.fr/infos pratiques

European Archaeology Days

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