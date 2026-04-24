Festival des Abbayes BACH MIRROR Abbaye de Sorde Sorde-l’Abbaye
Festival des Abbayes BACH MIRROR Abbaye de Sorde Sorde-l’Abbaye samedi 23 mai 2026.
Sorde-l’Abbaye
Festival des Abbayes BACH MIRROR
Abbaye de Sorde 4 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La percussioniste Vassilena Serafimova et le pianiste Thomas Enhco nous entrainent dans un voyage fascinant à travers l’œuvre intemporelle de Jean Sébastien BACH. Extraordinaire voyage inspiré par les inépuisables chefs d’œuvre de J. S Bach, interprétés par un marimba et un piano moderne…
La percussioniste Vassilena Serafimova et le pianiste Thomas Enhco nous entrainent dans un voyage fascinant à travers l’œuvre intemporelle de Jean Sébastien BACH. Extraordinaire voyage inspiré par les inépuisables chefs d’œuvre de J. S Bach, interprétés par un marimba et un piano moderne, instruments qui n’existaient pas en ce temps là… BACH MIRROR c’est le passé dans le présent, le sacré dans le profane, la réalité dans le rêve, le jazz dans le classique, l’irrégulier dans la stabilité… Pas de scrupules quant à la façon dont les œuvres doivent être jouées car écrit G Fauré le mal dont souffre les chefs d’œuvre, c’est le respect excessif dont on les entoure .
Abbaye de Sorde 4 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 festivalabbayes40@orange.fr
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English :
Percussionist Vassilena Serafimova and pianist Thomas Enhco take us on a fascinating journey through the timeless works of Johann Sebastian BACH. An extraordinary journey inspired by J. S. Bach?s inexhaustible masterpieces, interpreted by marimba and modern piano…
L’événement Festival des Abbayes BACH MIRROR Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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