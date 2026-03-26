Printemps des poètes à Sorde l’Abbaye

Place de l’Église Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’arrivée des beaux jours annonce une éclosion de mots sur les chemins de la liberté !

Sorde l’Abbaye fête la 28e édition du Printemps des poètes. Le thème est la LIBERTÉ, rendez-vous au café-biblio, place de l’Église, rebaptisé le Café Liberté .

L’arrivée des beaux jours annonce une éclosion de mots sur les chemins de la liberté !

Sorde l’Abbaye fête la 28e édition du Printemps des poètes. Le thème est la LIBERTÉ, rendez-vous au café-biblio, place de l’Église, rebaptisé le Café Liberté . Autour d’une boisson chaude ou fraîche, nous découvrirons le travail des pitchouns de l’école de Sorde sur la liberté : des mots, des dessins, des collages ? Mystère !

À 11 heures, tout le monde prend les chemins de la liberté pour les Rimes dans la rue : une petite balade dans le village où soufflera un vent poétique… Robert Desnos, Andrée Chedid, Claude Roy, Emma Lazarus, René Char, Jacques Prévert et bien d’autres nous accompagneront. Apportez vos poèmes préférés sur la liberté, et pourquoi pas vos mots, vos inspirations, vos récits, tout est permis le 28 mars ! .

Place de l’Église Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 04 83 mairie@sordelabbaye.fr

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English : Printemps des poètes à Sorde l’Abbaye

The arrival of fine weather heralds a blossoming of words on the paths of freedom!

Sorde l’Abbaye is celebrating the 28th Printemps des poètes. The theme is LIBERTY, and we’re looking forward to seeing you at the café-biblio, Place de l’Église, renamed the Café Liberté .

L’événement Printemps des poètes à Sorde l’Abbaye Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans