Escapade pétillante et gourmande en Champagne

– Saint-Martin-d’Ablois Marne

Amateurs d’Art de vivre à la française, de gastronomie avec ses mets et ses vins de champagne, de patrimoine culturel avec ses magnifiques paysages et ses traditions, l’Escapade Pétillante et Gourmande en Champagne est faite pour vous !

Venez découvrir notre terroir, ceci à travers un événement oenotouristique unique et incontournable labélisé depuis plusieurs années Vignobles et découvertes, qui a lieu chaque année le 4ème dimanche de juin. C’est un week-end convivial, fait de rencontres et d’échanges avec les vignerons entourés d’une équipe de 150 bénévoles.

– Saint-Martin-d’Ablois 51530 Marne Grand Est

English : Escapade pétillante et gourmande en Champagne

