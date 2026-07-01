Informations pratiques

Vireux-Wallerand

Escapade Randonnée Paddle

Vireux-Wallerand Ardennes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Une randonnée paddle de 2 heures, accessible à tous, pour profiter d’un moment de détente entre nature, découverte et bonne humeur, au cœur de la vallée. Départ à 14h Durée 2h Tarifs 25 € par adulte (paddle, pagaie et gilet inclus) 5 € pour les enfants de 6 à 12 ans Places limitées Réservation obligatoire au 0032 487 93 82 02 Venez partager un moment convivial sur l’eau et célébrer la fête nationale belge au fil de la Meuse, entre la France et la Belgique !

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Vireux-Wallerand 08320 Ardennes Grand Est +32 487 93 82 02

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English :

A 2-hour stand-up paddleboarding tour, open to everyone, to enjoy a relaxing time surrounded by nature, exploration, and good cheer, in the heart of the valley. Departure at 2:00 p.m. Duration: 2 hours Prices: 25 € per adult (paddleboard, paddle, and life jacket included) 5 € for children ages 6 to 12 Limited spots available? Reservations required at 0032 487 93 82 02. Come share a fun time on the water and celebrate Belgium’s National Day along the Meuse River, between France and Belgium!

L’événement Escapade Randonnée Paddle Vireux-Wallerand a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme