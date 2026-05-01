Escapade singulière I L’Abbaye de Châtres à Saint-Brice Saint-Brice
Escapade singulière I L’Abbaye de Châtres à Saint-Brice Saint-Brice mercredi 20 mai 2026.
Saint-Brice
Escapade singulière I L’Abbaye de Châtres à Saint-Brice
Abbaye de Châtres Saint-Brice Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Découvrez l’abbaye de Châtres en compagnie des Distillateurs Culturels.
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Abbaye de Châtres Saint-Brice 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
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English :
Discover Châtres Abbey with the Cultural Distillers.
L’événement Escapade singulière I L’Abbaye de Châtres à Saint-Brice Saint-Brice a été mis à jour le 2026-05-09 par Destination Cognac
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