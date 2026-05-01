Saint-Brice

Escapade singulière I L’Abbaye de Châtres à Saint-Brice

Abbaye de Châtres Saint-Brice Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Découvrez l’abbaye de Châtres en compagnie des Distillateurs Culturels.

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Abbaye de Châtres Saint-Brice 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English :

Discover Châtres Abbey with the Cultural Distillers.

L’événement Escapade singulière I L’Abbaye de Châtres à Saint-Brice Saint-Brice a été mis à jour le 2026-05-09 par Destination Cognac