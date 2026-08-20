ESCAPADE VITICOLE : AU CŒUR DU TERROIR GENEVOIS, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

ESCAPADE VITICOLE : AU CŒUR DU TERROIR GENEVOIS Mardi 8 septembre, 18h30 Autre lieu

CHF 60.- (normal), CHF 50.- (réduit membre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T18:30:00+02:00 – 2026-09-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-08T18:30:00+02:00 – 2026-09-08T21:30:00+02:00

L’Alliance Française de Genève vous invite à découvrir le Domaine de la Vigne Blanche, un vignoble familial d’exception niché à Cologny. Engagés dans une culture respectueuse de la nature, ses propriétaires y vinifient avec passion des crus bio qui font la fierté de notre région.

Au programme :

– Immersion et Récit familial : Laissez-vous conter l’histoire de cette exploitation au fil d’une visite guidée en français du vignoble, à la rencontre de ses vignes et des animaux du domaine.

– Dégustation Privilégiée : Éveillez vos sens en dégustant les délicieux cépages de la propriété.

– Accords Gourmands : Pour parfaire ce moment de convivialité, chaque dégustation sera accompagnée d’un généreux plateau de fromages et de charcuteries locaux soigneusement sélectionnés.

Informations pratiques:

– Date : Mardi 8 septembre 2026

– Horaire : À partir de 18h30

– Lieu : Domaine de la Vigne Blanche – Rte de Vandœuvres 13, 1223 Cologny

– Public : Adultes (tous niveaux de français bienvenus !)

– Tarifs : 50 CHF pour les membres de l’AFGE / 60 CHF pour les non-membres (comprend la visite, la dégustation guidée et les planches dînatoires)

Les places sont limitées ! Réservez dès maintenant pour vivre une expérience authentique au cœur du vignoble genevois.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « info@afge.ch »}, {« type »: « link », « value »: « https://afge.ch/detail-dun-evenement/?eventId=94#/ »}]

Venez déguster et en apprendre plus sur les vins locaux avec le Domaine de la Vigne Blanche et l’Alliance Française de Genève

Julien Le Jamtel