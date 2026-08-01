Informations pratiques

Saint-Longis

Escapades en Maine Saosnois La nuit des chauves-souris

Place de l’église Saint-Longis Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Escapades en Maine Saosnois La nuit des chauves-souris

Partez à la découverte du fascinant monde des chauves-souris lors d’une présentation au départ d’une grotte, pour mieux comprendre leur mode de vie, leurs habitudes et leur rôle essentiel dans la nature. La soirée se poursuivra par une balade nocturne, à l’écoute de leurs ultrasons grâce à un matériel adapté, pour une immersion originale et captivante dans l’univers de ces étonnants mammifères nocturnes.

En partenariat avec les Espaces Naturels Sensibles des Pays de la Loire

Payant | De 20h à 21h30

Places limitées

Rdv à 19h Place de l’église à Saint-Longis pour le départ du covoiturage, le site étant trop petit pour accueillir tous les véhicules. .

Place de l’église Saint-Longis 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Getaways in the Maine Saosnois: The Night of the Bats

L’événement Escapades en Maine Saosnois La nuit des chauves-souris Saint-Longis a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois