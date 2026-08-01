Escapades en Maine Saosnois La nuit des chauves-souris Saint-Longis
vendredi 28 août 2026 · Saint-Longis
Informations pratiques
Saint-Longis
Escapades en Maine Saosnois La nuit des chauves-souris
Place de l’église Saint-Longis Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 21:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Escapades en Maine Saosnois La nuit des chauves-souris
Partez à la découverte du fascinant monde des chauves-souris lors d’une présentation au départ d’une grotte, pour mieux comprendre leur mode de vie, leurs habitudes et leur rôle essentiel dans la nature. La soirée se poursuivra par une balade nocturne, à l’écoute de leurs ultrasons grâce à un matériel adapté, pour une immersion originale et captivante dans l’univers de ces étonnants mammifères nocturnes.
En partenariat avec les Espaces Naturels Sensibles des Pays de la Loire
Payant | De 20h à 21h30
Places limitées
Rdv à 19h Place de l’église à Saint-Longis pour le départ du covoiturage, le site étant trop petit pour accueillir tous les véhicules. .
Place de l’église Saint-Longis 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
Getaways in the Maine Saosnois: The Night of the Bats
L’événement Escapades en Maine Saosnois La nuit des chauves-souris Saint-Longis a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois
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