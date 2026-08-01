Le soleil s’éclipse ! Saint-Longis
mercredi 12 août 2026 · Saint-Longis
Informations pratiques
Saint-Longis
Le soleil s’éclipse !
Stade Saint-Longis Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
À l’occasion de l’éclipse solaire du mercredi 12 août, vous avez rendez-vous au stade de Saint Longis pour une observation du ciel !
Démonstration pédagogique d’éclipse Exposition de photos du ciel Vente de lunettes sur place
Restauration .
Stade Saint-Longis 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
L’événement Le soleil s’éclipse ! Saint-Longis a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Maine Saosnois à Bonnétable