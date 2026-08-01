Informations pratiques

Saint-Longis

Le soleil s’éclipse !

Stade Saint-Longis Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

À l’occasion de l’éclipse solaire du mercredi 12 août, vous avez rendez-vous au stade de Saint Longis pour une observation du ciel !

Démonstration pédagogique d’éclipse Exposition de photos du ciel Vente de lunettes sur place

Restauration .

Stade Saint-Longis 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

L’événement Le soleil s’éclipse ! Saint-Longis a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Maine Saosnois à Bonnétable