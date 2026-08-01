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AGENDA · Saint-Cosme-en-Vairais

Escapades en Maine Saosnois Parcours médiéval en Maine Saosnois Saint-Cosme-en-Vairais

jeudi 20 août 2026 · Saint-Cosme-en-Vairais

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
1 rue Julien Fortin
Ville
72110 Saint-Cosme-en-Vairais
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Cosme-en-Vairais

Escapades en Maine Saosnois Parcours médiéval en Maine Saosnois

1 rue Julien Fortin Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:30:00
fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Nouveauté cette année l’histoire et le patrimoine médiéval sont mis à l’honneur !
Ancienne terre de frontière, le Saosnois conserve de nombreuses mottes féodales héritées de cette époque fascinante. Du mont Jallu à Peray, en passant par Courgains, Saosnes et Saint-Rémy-du-Val, replongeons ensemble au cœur du Moyen Âge !

Gratuit
De 9h30 à 17h

Prévoir un pique-nique pour le midi.
Nécessité de venir véhiculé.   .

1 rue Julien Fortin Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63  contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

New this year: Medieval history and heritage take center stage!

L’événement Escapades en Maine Saosnois Parcours médiéval en Maine Saosnois Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Maine Saosnois

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