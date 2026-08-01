Informations pratiques

Saint-Cosme-en-Vairais

Escapades en Maine Saosnois Parcours médiéval en Maine Saosnois

1 rue Julien Fortin Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:30:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Nouveauté cette année l’histoire et le patrimoine médiéval sont mis à l’honneur !

Ancienne terre de frontière, le Saosnois conserve de nombreuses mottes féodales héritées de cette époque fascinante. Du mont Jallu à Peray, en passant par Courgains, Saosnes et Saint-Rémy-du-Val, replongeons ensemble au cœur du Moyen Âge !

Gratuit

De 9h30 à 17h

Prévoir un pique-nique pour le midi.

Nécessité de venir véhiculé. .

1 rue Julien Fortin Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

New this year: Medieval history and heritage take center stage!

L’événement Escapades en Maine Saosnois Parcours médiéval en Maine Saosnois Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Maine Saosnois