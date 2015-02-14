Escapades en Maine Saosnois Sortie champignons Neufchâtel-en-Saosnois
mercredi 14 octobre 2026 · Neufchâtel-en-Saosnois
Informations pratiques
Neufchâtel-en-Saosnois
Escapades en Maine Saosnois Sortie champignons
Croix Samson Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:15:00
fin : 2026-10-14 16:15:00
Date(s) :
2026-10-14
Escapades en Maine Saosnois Sortie champignons
Au cœur de la forêt de Perseigne, explorez un environnement propice au développement des champignons. Entre chênes et hêtres, cette balade vous invite à découvrir la richesse mycologique de ce massif forestier façonné par les crêtes de grès armoricain.
Une sortie accompagnée par la Société Mycologique de la Sarthe.
3€/personne Gratuit pour les -12 ans
À 14h15 (2h)
Places limitées
À partir de 10 ans
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Animation non adaptée aux PMR. .
Croix Samson Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
Getaways in the Maine Saosnois: Mushroom Hunting
L’événement Escapades en Maine Saosnois Sortie champignons Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois
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