Informations pratiques

Neufchâtel-en-Saosnois

Escapades en Maine Saosnois Sortie champignons

Croix Samson Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:15:00

fin : 2026-10-14 16:15:00

Date(s) :

2026-10-14

Escapades en Maine Saosnois Sortie champignons

Au cœur de la forêt de Perseigne, explorez un environnement propice au développement des champignons. Entre chênes et hêtres, cette balade vous invite à découvrir la richesse mycologique de ce massif forestier façonné par les crêtes de grès armoricain.

Une sortie accompagnée par la Société Mycologique de la Sarthe.

3€/personne Gratuit pour les -12 ans

À 14h15 (2h)

Places limitées

À partir de 10 ans

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.

Animation non adaptée aux PMR. .

Croix Samson Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Getaways in the Maine Saosnois: Mushroom Hunting

L’événement Escapades en Maine Saosnois Sortie champignons Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois