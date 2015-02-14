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AGENDA · Neufchâtel-en-Saosnois

Escapades en Maine Saosnois Sortie champignons Neufchâtel-en-Saosnois

mercredi 14 octobre 2026 · Neufchâtel-en-Saosnois

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
14:15:00
Adresse
Croix Samson
Ville
72600 Neufchâtel-en-Saosnois
Département
Sarthe
Tarif
0 0 3

Neufchâtel-en-Saosnois

Escapades en Maine Saosnois Sortie champignons

Croix Samson Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:15:00
fin : 2026-10-14 16:15:00

Date(s) :
2026-10-14

Escapades en Maine Saosnois Sortie champignons
Au cœur de la forêt de Perseigne, explorez un environnement propice au développement des champignons. Entre chênes et hêtres, cette balade vous invite à découvrir la richesse mycologique de ce massif forestier façonné par les crêtes de grès armoricain.

Une sortie accompagnée par la Société Mycologique de la Sarthe.

3€/personne Gratuit pour les -12 ans
À 14h15 (2h)
Places limitées
À partir de 10 ans

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Animation non adaptée aux PMR.   .

Croix Samson Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63  contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Getaways in the Maine Saosnois: Mushroom Hunting

L’événement Escapades en Maine Saosnois Sortie champignons Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois

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